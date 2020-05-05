馬力歐、劉雨柔、范瑞君近日錄衛視中文台《一袋女王》，分享自己明知故犯到永生難忘的親身經歷。馬力歐曾跟製作人去海產店聚會，吃完飯啤酒下肚，有人提議去酒店玩，他知道有感情潔癖的老婆不喜歡自己去聲色場所，但不想掃大家的興就跟著去，結果事情一發不可收拾！

陰錯陽差之下，馬力歐老婆打電話找不到人，本就已經怒火中燒，結果老公回到家覺得誠實至上，就跟她坦承去了酒店續攤，讓老婆整個爆炸直喊：「我要跟你離婚！」她隔天哭到根本戴不了隱形眼鏡，第三天雖然冷靜許多，但要馬力歐把所有財產過戶給自己，並跟她回高雄跪在岳父母面前道歉。

當天下午5點多，馬力歐乖乖搭上高鐵直奔老婆娘家，看到丈母娘立刻老實跪下道歉，知道事情始末的岳母覺得女兒有點過頭，扶起女婿一起吃晚餐，但老婆憤怒仍在，他最後睡了兩個多禮拜的沙發才被原諒，讓范瑞君笑說：「放心，再沒有人會勉強你去酒店了」。

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(中時 )