新竹市明湖公園鄰近青草湖，樹蔭密集堪稱城市森林公園。（陳育賢攝）

新竹市明湖公園鄰近青草湖，樹蔭密集堪稱城市森林公園。（陳育賢攝）

新竹市明湖公園鄰近青草湖，樹蔭密集堪稱城市森林公園。（陳育賢攝）

新竹市明湖公園鄰近青草湖，樹蔭密集堪稱城市森林公園，但啟用20多年來設施老舊，市府於去年投入2600萬改造，近日完工啟用，市長林智堅5日走訪公園感受森林芬多精，直呼這真是1座「讓樹木決定步道路線」的公園。

林智堅表示，5年前市府啟動進擊的公園計畫，投入近5億、改善23座公園，其中明湖公園啟用近30年，但一直以來維護管理不足，此次透過建築師的巧思，增強功能性、保留樹木，並讓大樹們決定公園的動線，讓這座被居民遺忘的公園風華再現。

建築師周書賢表示，佔地1.2公頃的明湖公園鄰近煙波飯店及青草湖風景區，以前是新竹市的苗圃，藏有許多竹市各地移植過來的樹木，棵棵高大筆直，因此改造時特地配合樹木生長，規畫設施及無障礙高架步道，讓民眾能在充滿綠蔭的樹下休息，同時享受涼風的吹拂。

地政處指出，明湖公園是以友善行人空間及創造全年齡的共融環境為設計出發點，不僅調整園內步道系統讓民眾有舒適安全的步行空間，更增設無障礙高架步道，連結公園內明湖路775巷與1075巷動線，適應地形爬升，娃娃車、輪椅也能輕鬆通行至青草湖水岸。

園內同時淘汰原有罐頭式遊具，設置大型磨石子沙坑溜滑梯以及共融式盪鞦韆，更善用公園既有林蔭打造森林景觀區，讓民眾走在步道就像悠遊於城市小森林中。

另外，公園還新建柴橋複合式社區活動中心，未來落成啟用後，將結合共餐食堂與C級長照據點，更會設置日照中心，為長輩提供完善照顧，讓明湖公園升級為全年齡共融的友善休憩空間，成為串連青草湖的重要觀光節點。

(中時 )