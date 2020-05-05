立法院國防委員會明進行國軍軍紀專案報告，下午送達的國防部報告內容指出，近期269旅肇生自傷案件計3案，除1案為個人債務問題，另2案不排除與部隊管理、工作壓力、同儕互動等因素有關，惟真正肇因仍待檢調偵查釐清。

報告指出，其中1件是營外心緒失衡案。陸軍269旅機步二營營部連陳姓上兵，於108年10月22日0700時，因個人債務問題與母親發生爭執，欲在家燒炭輕生，致未能按時於當日0730時返營收假，經單位值星官主動察覺，第一時間通報家屬協尋，及時制止陳兵於自宅房內燒炭輕生憾事，陳母當面向部隊表達感謝；陳兵已於109年1月13日役滿平安退伍，本案係幹部發揮高敏感度，主動察覺異常，迅速通報處置，為自傷防處成功案例。

報告指出，第2件營內遭火焚傷案。機步一營機步一連謝姓中士，108年9月26日1245時於營內經理庫房遭火焚傷後，衝出經理裝備庫房外，經單位同仁第一時間滅火搶救緊急送醫，並通報檢警憲入營勘驗；迄109年1月15日1911時宣告不治，經檢察官相驗，初判死亡方式「不詳」；全案配合司法偵辦。

有關第3件營內自傷已遂案，報告指出，陸軍269旅旅部連排長黃姓中尉，於109年4月16日1450時，因未參加「二級廠送訓協調會」，連長呂少校電話聯繫未果，後通知同袍協尋，迄1750時經單位同仁在該旅中正堂發現黃員自縊，第一時間封鎖現場，並通知檢警憲單位至現場勘驗，經檢察官相驗大體，判定死亡方式為「自殺」；全案配合司法偵辦。

(中時 )