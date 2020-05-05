6／6罷韓投票 陳時中呼籲戴口罩 14:512020/05/05 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 6/6罷韓投票 陳時中呼籲戴口罩。示意圖為高市選委會進行「第3屆市長罷免」投票防疫工作說明及演練，模擬6大突發狀況。（資料照 袁庭堯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在目前的疫情之下，希望進入投票所維持原有的習慣，包括保持社交距離排隊投票，配戴口罩進入投票所等，投票所也應保持空氣流通，注意人流。 (中時 ) #投票所 #陳時中 #進入 #罷韓投票 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中推安心餐廳夜市 04:102020/05/01 財經要聞 合庫人壽邀陳時中 聲援家庭照顧者 04:102020/05/01 產業特刊 挨批擋罷韓 高市教育局駁斥 04:102020/05/01 地方新聞 高雄防疫限制學校作罷韓投票所 黃捷一句話怒酸 08:382020/05/01 政治 罷韓倒數 網：煮熟的鴨子要飛了？ 23:592020/05/03 政治 對罷韓不必太樂觀？挺韓的他曝原因 超諷刺 09:332020/05/04 政治 選台北市長？媒體人點名他戰陳時中 釣出苦苓斷言結局！ 13:482020/05/04 政治 罷韓投票別疫氣用事 04:102020/05/05 時論廣場 櫻井翔節目讚嘆介紹！陳時中獲日媒贈封號「鐵人大臣」 09:182020/05/05 娛樂 陳時中拜大甲媽前這舉動 被讚「百年一見政治奇才」 10:192020/05/05 政治 生活熱門新聞 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 紓困補助「1萬元」怎麼領？懶人包在這 - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波社會震盪... - 生活 新冠病毒超難纏 國內再增3復陽案例 - 生活 獨家》新莊居檢男陳屍家中 傳自陸回台身體已有狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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