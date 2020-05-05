高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在目前的疫情之下，希望進入投票所維持原有的習慣，包括保持社交距離排隊投票，配戴口罩進入投票所等，投票所也應保持空氣流通，注意人流。

(中時 )