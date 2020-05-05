果形神似飛碟的五福南瓜。（王文吉攝）

小黑南瓜。（王文吉攝）

鶴首葫蘆果實上方為細長柄因而得名。（王文吉攝）

長達1公尺的長柄葫蘆。（王文吉攝）

長達1公尺的長柄葫蘆。（王文吉攝）

果型小巧，果皮有西瓜條紋的瓜皮果。（王文吉攝）

佛手造型的南瓜。（王文吉攝）

佛手造型的南瓜。（王文吉攝）

果型渾圓，果皮光滑潔白的白蛋南瓜。（王文吉攝）

]迎接盛夏到來，后里中社觀光花市宣布「南瓜節」登場，推出16條瓜棚隧道，種植20多種奇瓜異果，包括可食用的東昇南瓜，觀賞用的龍鳳瓢、五福、佛手、瓜皮果等玩具南瓜。母親節限定的金針花及荷蘭引進的大花萱草正盛開中，5月9、10日入園半價，再加送向日葵。

走在瓜棚隧道下，20多種奇瓜異果結實纍纍，顏色有白、有黃、有綠，玩具南瓜有太陽、鵝蛋、燈泡、苦瓜或飛碟等奇趣造型，還有脖子彎彎的鶴首葫蘆，長約1公尺的長柄葫蘆等。3000餘株瓜果藤蔓爬滿拱型棚架，阻擋熱情豔陽直曬，相當宜人，展期可持續到6月底。

園區另有8公頃花海，同時盛開百合花、向日葵、蜀葵和紫色鼠尾草等。花市副理陳月香推薦金針花海，除了可食用的黃橙色金針花，在綠葉映襯下超級顯色，還有荷蘭引進的大花萱草，花色變化多樣，有黃、有粉及紫黃相間。

陳月香表示，慶祝母親節，5月9、10日陪媽媽來賞花賞瓜，入園只要半價60元，還有好禮三選一，可選擇自採向日葵、盆栽或種子。

(中時 )