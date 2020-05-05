美股自前一波的大跌之後，目前走勢呈現上漲狀態，不過就有前高盛分析師、現對沖基金經理指出，目前的狀況跟2000年時的網路泡沫時期非常類似，所以今年接下來的股市表現只會越來越差，估計美股可能會崩跌40%。

根據外媒報導，前高盛分析師、現對沖基金經理Will Meade指出，在2000年時那斯達克指數出現「熊市反彈」，先下跌高達40%最後回升42%，成功收復6成跌幅，但是經過一段時間後又再次下跌43%，在4個月後創下新低點，而今年也有類似情形出現。

此外2000年及2020年都有一點相同，就是都有美國總統大選，因此導致股市的不確定性增加，加上今年的股市槓桿率跟散戶參與度都相當類似，是非常需要留意的情況。

所以Will Meade提出建議，希望美國人能夠盡量累積存款，因為未來可能會有收入減少甚至失業沒有收入的狀況，而除了減少不必要支出外，還可以出售一些收藏品，像是畫、雕像等藝術品，讓手頭上的現金越多越好。

而或許是印證了Will Meade的觀點，股神巴菲特先前在旗下公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）召開股東會時表示，目前手中有1,372億美元的現金，但卻沒有看到吸引人的投資標的。

但Will Meade的前東家高盛則持相反觀點，認為隨著許多國家解除封城，經濟活動可望再次活絡，持較為樂觀的態度。

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(中時電子報)