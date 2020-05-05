被動元件廠—國巨(2327)公布第1季財報，單季稅後盈餘為23.5億元，季增163.1%，單季每股盈餘為5.51元，兩家美系外資正面看待國巨營運，其中一家將目標價上調至570元，另一家則將評等升級為「買進」，港系外資雖然維持「持有」評等，目標價則上調至450元，激勵國巨股價收高，重回400元關卡。

儘管大陸廠區受新冠肺炎疫情影響延後復工，國巨第1季業績表現仍具水準，第1季合併營收為100.23億元，較上季增加0.1%，但較去年同期減少12%，單季合併毛利率為40.3%，較上季增加6.8個百分點，但較去年同期減少4.5個百分點，營業利益為25.62億元，營業利益率達25.6%，較上季增加8.8個百分點，但較去年同期減少0.5個百分點；非營業項目收入為3.09億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換收益3.47億元、權益法認列轉投資收益0.37億元、利息淨收入0.64億元及其他淨損失1.39億元，歸屬於母公司稅後盈餘為23.5億元，較上季大幅增加163.1%，年減9.27%，單季每股盈餘為5.51元。

國巨第1季財報公佈後，兩家美系外資及一家港系外資發布最新報告，其中一家美系外資表示，國巨今年第1季合併毛利率達40.3%，高於我們預估8到9個百分點，公司營業費用管理也很好，考量新冠肺炎疫情影響及目前稼動率與去年第4季相近，產品價格優於預期應是主因；由於MLCC的供應持續受到新冠肺炎疫情(COVID-19)影響，我們預計將有更多供應商開始漲價，此將有助於國巨維持產品價格及利潤率，降低下半年需求不確定性影響，將國巨2020年、2021年每股盈餘預估值上修3%、6%，給予「建議加碼」評等，目標價從545元上調至570元。

另一家美系外資及港系外資則分別調高評等及目標價，其中美系外資將評等上調至「買進」，而港系外資則是將目標價從400元上調至450元，外資也成為國巨重回400元的推手。

(時報資訊)