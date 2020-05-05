蔡英文總統520就職典禮將近，傳出駐美代表人選可望由現任國家安全會議諮詢委員的前立委蕭美琴出任，根據監察院最新一期廉政專刊指出，蕭美琴去年任立委時，存款有2302萬餘元，較上一次申報增加約553萬元，還持有價證券399萬6836元，以及在美國工作設立的IRA退休帳戶約有3萬2千元美金。

蕭美琴去年11月1日任立委時，申報的存款有2302萬7840元，比2018年申報的1749萬餘元多出近553萬元，有價證券為399萬6836元，以及26年前在美國工作設立的IRA退休帳戶，目前約有3萬2千元美金。

不動產部分，蕭美琴持有分別位於新北市永和區、花蓮縣花蓮市的土地2筆、建物12筆，另也擁有3輛汽車。但蕭美琴也有高達293萬757元的購屋與不動產貸款。

此外，國安局副局長柯承亨與太太周玉斐共同申報的存款金額掛零，有價證券526萬7022元，土地3筆與建物4筆，都座落在台北市內湖區，汽車1輛，同時背負3790萬元債務。信託2筆土地與2筆建物，也都位在台北市內湖區，另持有晶電股票，價值3萬4670元。

柯承亨還擁有8把吉他，總價180萬元，1隻價值22萬元的限量鋼筆，1只26萬元的手錶，2幅畫作與2個銅雕，1只彩釉瓷器；太太周玉斐則有戒指與金飾各2個，玉飾與項鍊各1個，以及15年期美元計價利率連結境內結構型商品，價值435萬餘元。

(中時 )