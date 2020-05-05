星展集團今宣布捐助1050萬新加坡幣（約2.38億台幣）成立「展愛同行抗疫基金」，幫助亞洲受新冠病毒疫情嚴重衝擊的社區和族群，預計將提供合計約500萬份的食物包與關懷包，給新加坡、香港、中國、印度、印尼和台灣六個市場。在台灣，星展將捐出100萬新幣（約2,250萬台幣），購買社會企業物資，藉此支持社會企業的營運，所採購之物資將捐贈給「台灣食物銀行聯合會」，分享給因疫情陷入困頓的長者與弱勢家庭。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，面對疫情挑戰，星展銀行（台灣）除了啟動系列應對措施，確保客戶權益與員工安全，更進一步透過實際的款項捐助，挹注社會企業夥伴和需要關懷的弱勢團體。考量台灣擁有一流的醫護體系且政府當局抗疫成就斐然，本次星展捐助與募集的善款，將直接購買社企產品，幫助社企夥伴度過疫情衝擊下營收低迷的難關。採購的物資將透過「台灣食物銀行聯合會」，分享給受疫情影響、無法外出參加社區團膳的長者，以及受疫情衝擊而失業、影響家庭生計的弱勢家庭，發揮雙倍的正面影響力。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生表示，台灣食物銀行聯合會自2016年成立以來，一直以食物援助、建構無飢網絡為宗旨，希望將台灣的食物捐贈，從上游到下游完整串聯，建立食物銀行系統，三年來已服務逾116萬個家戶，幫助近300萬人次。受到新冠病毒疫情影響，我們在第一線看到了來自獨居長者與弱勢家庭的補給需求，也很高興星展銀行（台灣）在關鍵時刻伸出援手，讓台灣食物銀行聯合會能一齊協力，將愛心匯聚的社會企業良品，轉化為關懷弱勢需求的力量。

星展集團的捐款將可購買45,000個「星展暖心食袋」，內容包含「友善大地」的有機白米、「社會網絡」的日曬關廟麵組、「台灣好漁」魚鬆、「直接跟農夫買」的椒鹽玉米棒，以及「茶籽堂」洗手乳，每份食袋價值為新台幣500元。除了星展率先出捐出的2,250萬元，也將鼓勵員工和客戶捐款，以購買更多的「星展暖心食袋」，目標募集50,000個「星展暖心食袋」，造福更多的獨居長者及弱勢家庭。

(時報資訊)