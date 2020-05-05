澳洲央行周二宣布基準利率維持不變，並預測今年上半年經濟將承受有史以來最嚴重的萎縮，失業率將飆升至2位數，但也表示因新冠狀病毒疫情已獲得控制，經濟可望展開復甦。

澳洲央行在貨幣政策會議後宣布其基準現金利率維持不變，仍為歷來最低的0.25%，此決議符合市場普遍預期。該央行重申將盡量收購所需公債，以壓低3年期債券殖利率於近0.25%。

澳洲央行在其政策審議中將數個預測情景列入考量，而基本情況是上半年經濟萎縮10%，全年經濟萎縮6%，但2021年GDP可望反彈成長約6%。未來幾個月的失業率估將倍增至10%左右，到明年底仍將高於7%。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在聲明中表示，如果近期在遏阻疫情上進一步取得顯著進展，以及經濟活動加快恢復正常，復甦就可能更為強勁。但如果取消限制措施的時間延後，或必須重啟封鎖措施，結果將更具挑戰。

澳洲財政部則表示，為了防疫而祭出的封鎖措施，將使澳洲經濟每一周失血約40億澳元（26億美元），第二季失業率恐將翻升1倍至10%。

(時報資訊)