群創(3481)公布第1季財報，單季營收503.92億元，季減23.2％，年減15.9％，營業損失62.15億元，稅後虧損52.69億元，比上季有所收斂，但比去年同期虧損37.25億元擴大，每股虧損0.55元，也是群創連續第6季節度虧損。折舊及攤銷為88億元，資本支出為65億元。

出貨量部分，第1季整體出貨面積591萬平方公尺，較前一季減少22.5％，液晶面板售價為每平方公尺278元美金。中小尺寸營收為132億元，較上一季減少25.4％；中小尺寸合併出貨面積58.32萬平方公尺，較前一季減少23.8％。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為34％，可攜式電腦為21％、桌上型螢幕為9％、電視為36％；以產品尺寸別區分，10吋以下為27％、10到20吋為26％、20到30吋為12％、30到40吋為5％、40吋以上為30％。

群創指出，第1季受到新冠病毒疫情影響，大陸春節延後開工，導致大陸模組廠稼動率下降，單季營收下滑，EBITDA仍維持正獲利率5.1%，公司將謹慎管控現金流量與資本支出。

第2季由於疫情造成全球經濟放緩以及國際運動賽事停辦或延遲，導致TV面板需求疲弱，但預期下半年各國陸續邁入復工階段以及韓廠關廠效應浮現，TV面板需求可望逐季回溫。

筆電及顯示器產品因企業及學校推動在家辦公及遠距教學，預計第2季IT面板需求將維持暢旺。智慧型手機部份，預期5G基礎建設將持續佈建以及下半年的傳統旺季，中小尺寸面板需求將逐季回穩。

群創預估第2季大尺寸面板出貨將有顯著成長，平均出貨單價衰退約1％～5％。中小尺寸面板出貨估成長15％，平均出貨單價持平。

(時報資訊)