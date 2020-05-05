新莊居家檢疫者猝死 陳時中：檢察官已接手處理 14:552020/05/05 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊居家檢疫者猝死，陳時中：檢察官已接手處理。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新莊一名居家檢疫者在檢疫期間失聯，里幹事找上門後才發現已經死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已在積極聯絡，聯絡情況正常，現在由檢察官接手處理這個案例，若有狀況會進行回報。 (中時 ) #新莊 #居家檢疫者 #檢察官 #猝死 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 英特爾 推地表最快電競處理器 04:102020/05/01 產業．科技 韓國瑜抗罷答辯書 幕僚透露：重點就是四個字 09:262020/05/01 政治 檢審會臨時會 彭坤業警告處分 12:452020/05/01 社會 嗆殉職警父「我是權威」 鑑定醫千字文回應了 20:252020/05/01 生活 感恩母親節！臉書社團「我是新莊人許明偉」串聯店家做公益 17:082020/05/02 生活 殺警無罪案 劉承武檢察官指出疑點 17:582020/05/02 政治 殺警無罪攻防內幕！被問：假設是親友會不會殺？ 嫌犯「回答2字」 11:212020/05/03 社會 新莊「壹三找餐」攜手動保人士王丰 打造「一日」文藝據點 17:332020/05/03 生活 不滿被告未交保 擅闖法庭質疑法官 律師遭停職2月 07:082020/05/04 社會 57歲老環衛工 百日戰疫故事 04:102020/05/05 兩岸新聞 生活熱門新聞 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 紓困補助「1萬元」怎麼領？懶人包在這 - 生活 新冠病毒超難纏 國內再增3復陽案例 - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波社會震盪... - 生活 獨家》新莊居檢男陳屍家中 傳自陸回台身體已有狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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