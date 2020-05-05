新莊一名居家檢疫者在檢疫期間失聯，里幹事找上門後才發現已經死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已在積極聯絡，聯絡情況正常，現在由檢察官接手處理這個案例，若有狀況會進行回報。

(中時 )

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