台中市議員張玉嬿今天質詢時指出，市府大肆宣傳「紓困九箭」方案因應疫情，，市府喊得漫天價響的「資金紓困協調窗口」、青創及中小企業款本息延繳，2個月僅成功2案；直斥紓困的箭「還在飛」，至今失準、失速，沒有射中靶心，膨風水蛙刣無肉。

張玉嬿表示，市府在3月9日推動紓困九箭，透過減免租金，減稅、貸款協助、員工訓練補助、生活補助等各方式，更成立全國首創單一「資金紓困協調窗口」，號稱一通電話即可掌握所有服務內容，協助產業渡過景氣寒冬。

張玉嬿說，市長盧秀燕在施政報告裡也提到祭出「紓困九箭」，挹注資源、多元紓困來，但二個月過去了，號稱全國首創單一的「資金紓困協調窗口」到4月底止才成功申貸新增款2案，總共150萬元，這種效率如何幫助企業主？

張玉嬿質疑，經發局的「青創及中小企業貸款及利息延繳」也僅核貸2案、48萬元，企業主明明急需要這筆救命錢，但這種紓困顯然看得到，吃不到！此外，「員工訓練補助方案」，受理成案也才5案、49萬元，「非自願性失業勞工生活補助」也僅通過8件、補助17萬元而已。

張玉嬿認為，市府不停的宣傳紓困九箭，但市長紓困的箭至今「還在飛」，根本失準、失速，沒有射中靶心；經實際檢視政策成效有限，膨風水蛙刣無肉，要求市府應該主動出擊，趕快檢討，來協助中小企主和勞工度過資金難關。

(中時 )