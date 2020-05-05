著急找房的租屋族，竟然手滑傳給房東這樣的訊息。（截自PTT）

租屋族實在很辛苦，尤其找房的時候，真的要「天時、地利、人和」，才能找到合適的房子。一名租屋族連續2次看中的房子，都被告知已出租；第3次看到又興趣的房子，心想絕不能放過的他，竟然傳訊房東「請問明天上午方便開房間嗎？」，讓他崩潰心想：又要租不到房了嗎？

日前一名網友在PTT貼出自己找房的心酸血淚。這名網友表示，連續2次約好看房，卻都在看房前一天被房東告知已出租。焦急的他好不容易找到第3間房，立刻傳訊給房東。

誰知「心急手滑」，原本想約房東「看房間」的他，竟然傳給房東「請問明天上午方便開房間嗎？」，原PO雖然馬上補一句：「看FB PO的房間」，仍感到相當崩潰，「怎麼辦～～～，我又要租不到了，好想收回啊！」。

原PO糗翻天卻讓網友笑翻天，紛紛回應：「哦哦！是直球對決阿」、「球來的又快又急」、「房東：我不是隨便的人」、「房東：現在的年輕人都這麼直接嗎」。事後原po回報最後結局，果然：「房東確實回覆已出租，謝謝大家。」

(中時電子報)