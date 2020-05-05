520將至，民進黨人事異動備受外界矚目，雖然在新冠肺炎疫情未歇之際，行政院長蘇貞昌應會續任，內閣異動不大，總統府秘書長一職反成這波人事改組焦點，且隨著時日將近，派系間也不時傳出煙硝味。其中最大苦主非屬前立法院長蘇嘉全莫屬，親蘇嘉全人士抱不平地說：「院長（指蘇嘉全）蠻衰的。」

近日有媒體報導，菊系不爽有人放話逼總統府秘書長陳菊去接監察院長，想藉此「卡位」；更有人直指，英系強力運作蘇嘉全接任府秘書長，搞得陳菊私下非常不爽，甚至菊系子弟兵對蘇嘉全頗具敵意。與陳菊友好的台北市議員梁文傑直接在臉書暗酸，蘇嘉全是否去接總統府秘書長，他不知情，但「有誰會立法院長不要，去接總統府秘書長，這太傻B了吧？」

親蘇嘉全人士表示，立法院長卸任後，辦公室工作群組都還在，只要有傳出相關訊息、媒體想訪問，助理都會回報給蘇嘉全，但蘇都不就相關議題回應，也覺得沒必要隨之起舞。該人士不平地表示，蘇嘉全從未主動爭取過任何職位，卸任後去日本散心，也被誤傳成想爭取駐日代表，「實在是天大誤會」。

親蘇嘉全人士說，蘇嘉全很尊敬黨內同志，絕對不會亂放話或運作什麼；媒體報導陳菊接監察院長，就是剛好有監察院長這個缺，陳菊資歷備受外界肯定，媒體自己點名。該人士也說，假如硬要說是哪個派系運作或蘇嘉全放話卡位，根本是誤會、誤解、誤傳，若傳聞導致其他派系對蘇嘉全有敵意，真的非常不公平。

有一英系立委則不滿說，外傳英系在運作蘇嘉全去接府秘，根本是搞不清楚狀況。該立委承認，「一個多月前確實有幾位立委吃飯討論，小蘇（指蘇嘉全）假如能在520後去黨中央接秘書長襄助總統，可能是不錯的選項，畢竟蘇貞昌一時半刻也不會離開政院，小蘇總要有地方貢獻，連『張俊雄模式』的說法都想好了。」但這件事也就幾個立委自己討論，談不上運作，甚至連蘇嘉全本人都不知道。

針對外傳菊系不爽蘇嘉全放話，藉此卡位府秘一事，有綠營人士則幫忙抱不平說，會有這種傳聞，根本是別有用心，「說別人放話，怎不想想自己才是在放話？」該人士指出，蘇嘉全個性處事不會讓總統難做人，菊系放話說不爽蘇嘉全，才像是「大吵大鬧跟總統要糖吃吧」，這樣除了傷害小蘇、貶低菊姐格局、為難總統，對誰有好處？

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(中時電子報)