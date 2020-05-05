立法院國防委員會明進行國軍軍紀專案報告，下午送達的國防部報告指出，國軍今年發生的霸凌案，迄今6件，性騷擾案2案，自傷5件。

有關霸凌案件統計與分析，報告指出，國軍歷年霸凌案件之態樣，多屬士兵之間「資深欺侮新進、壞兵欺侮好兵」，或新進軍、士官因環境陌生、工作經驗欠缺等，導致領導信心不足，在單位未即時掌握輔處下，即可能肇生類案；經統計近3年類似案件，計106年16件、107及108年各12件、109年迄今計6件，涉法者均移送法辦，違紀者核予重懲。

有關性騷擾案件統計與分析，報告指出，分析國軍性騷擾案件之態樣，主要為「未遵國軍人際關係行為規範-異性獨處一室」、「法紀觀念不足-不當肢體碰觸」及「未落實性別平權-男女分際失當」等因素；經統計近3年性騷擾案件，計106年29件、107年36件、108年27件，109年迄今計2件，涉法者均移送法辦，違紀者核予重懲列汰。

在自殘案件統計與分析，報告指出，分析國軍歷年自傷案件之態樣，以感情因素17件最多、經濟問題12件次之，個人負向價值6件再次之、其他因素15件；就階級言，以士兵23件較多、士官18件次之、軍官9件再次之；就地點言，以營外36件較多；統計近3年類似案件，計106年19件、107年10件及108年21件、109年迄今計5件。

(中時 )