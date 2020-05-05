2名各有家室的男女，雙方一見鍾情後天雷勾動地水，在認識後3個月內，連續前往摩鐵床戰26次，但女方丈夫見妻子經常背著他講電話及傳簡訊，心生有異而偷偷跟監，果然在摩鐵當場抓姦在床，事後怒控小王妨害家庭。但審理前間，想王不承認當天與女方發生關係，未料女方卻霸氣拿出記載26次雙方激戰過程的「性愛日記」，讓小王啞口無言。

據了解，這對激情男女是在某次聚會上認識，雖然雙方各有家室，但是卻一眼就對上，一時天雷勾動地火，各自背著自己的妻子與丈夫在外偷吃。總計從認識後3個月內，就前往摩鐵進行床戰26回合.

但紙包不住火，女方老公發現，妻子經常背著他偷講電話，甚至與陌生人傳簡訊，長期心生有異，於是每次趁老婆出門時就進行跟監，果然發現他在外有小王。事後趁著雙方溜進摩鐵時，向警方報案並要求前往抓姦，當破門而入時，果然發現2人一絲不掛在床上，而且現場還留下沾有體液的衛生紙，一怒之下對小王提告通姦。

但在審理時，小王卻孬了起來，僅坦承與女方至少發生過10次性關係，但是遭到對方丈夫抓姦當天，2人只是蓋棉被純聊天，沒有踰矩行為。未料女方聽聞當場打臉小王，拿出一本記錄著2人每次性愛過程的的性愛日記當作證據，甚至還霸氣回說「每次去旅館就是要發生關係不然去那幹嘛。」

最後法院判處小王有期徒刑3月，合併應執行1年6月，得易科罰金46萬，全案仍可再進行上訴。

(中時電子報)