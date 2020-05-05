新冠肺炎（COVID-19）疫情期間生意難作，許多業者絞盡腦汁祭出促銷活動，企圖殺出一條生路，大陸廣西省桂平市1家加油站，就請來5名超兇辣妹，穿著比基尼幫客人加油，吸引眾多男客衝來加油「賞美」。

據《南國早報》報導，桂平市1家加油站日前打出一項促銷活動「多付1元（人民幣，約新台幣4.2元），就能獲得美女服務」，消息在微信傳開後，引起眾多車友紛紛開車前往加油朝聖。由於比基尼正妹身材火辣，北半球若隱若現，有人羞紅臉說：「太露了，我都不敢打開車窗讓兒子看。」。

正妹著學士服舉賣房廣告牌子嬌喊：「師大小姐姐喊你來買房」，也引發爭議。(圖／翻攝自微博)

該加油站推出的「色誘」活動，找來5名模特兒穿著比基尼助陣，除了幫客人加油，還在現場發放促銷文與礦泉水等，但因穿著太暴露，活動開始沒多久，就被就商務局發緊 急通知「該商業促銷活動利用女性暴露身體，吸引關注，品味低俗，有違社會良好風尚」，5月2日「比基尼辣妹幫加油」活動就被迫喊卡。

除此之外，山西臨汾某樓盤的五一促銷，開發商找來10幾個美女身穿學士服短裙、濃妝豔抹，舉著牌子沿街甜喊：「師大小姐姐喊你來買房」，同樣引起了不小爭議。

(中時電子報)