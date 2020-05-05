自小客行經事故路段時，長鬃山羊突然從山壁一躍而下，自小客閃避不及才直接撞上。（警方提供／呂妍庭嘉義傳真）

長鬃山羊被撞後口鼻流血，奄奄一息。（警方提供／呂妍庭嘉義傳真）

員警看到受傷的長鬃山羊，協助幫山羊簡單清洗傷口、餵食水分。（警方提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉觸口村台18線35.6公里處昨4日中午發生一起交通事故，警方到車禍現場，驚見傷者竟是台灣特有種長鬃山羊，因長鬃山羊口鼻流血，奄奄一息，警方馬上將牠帶回派出所安置，再通報縣府農業處畜產保育科人員將長鬃山羊送醫急救，目前這隻疑似腦震盪的保育動物還在住院觀察中。

中埔分局觸口所警員劉洧朋昨獲報到事故現場，發現肇事一方為台灣特有種長鬃山羊，初步觀察發現牠的腳掌及臉部都帶血，馬上請路邊熱心民眾駕駛小貨車一同幫忙將受傷的長鬃山羊帶回派出所安置，觸口所所長陳善得及警員林正鑫看到受傷山羊後，也協助幫山羊簡單清洗傷口、餵食水分，而鮮少接觸人類的長鬃山羊疑似因傷勢嚴重，竟乖乖接受員警的照料，沒有太多掙扎。

經調閱行車紀錄器，發現自小客行經事故路段時，長鬃山羊突然從山壁一躍而下，自小客閃避不及才直接撞上，因台18線35.6公里並非高海拔山區，加上長鬃山羊是世界僅存台灣特有種動物，非常稀有，要看到其身影已非常難得，昨竟然衝出山路，警方為此特別提醒民眾行駛在山區應留意現場路況、小心駕駛並減速慢行。

(中時 )