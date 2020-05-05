年長者暴力比例攀升 陳時中說話了 15:072020/05/05 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年長者暴力比例攀升，陳時中表示，因此沒禁止大家出門，也有條件地開放長照機構探視。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情當前，年長者暴力比例逐漸攀升，讓照顧者身心折磨，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有發現此現象，所以一直沒禁止民眾出門，近期也開放了長照機構有條件的探視。 新冠肺炎疫情之下，年長者的暴力比例逐漸攀升，陳時中表示，有觀察到此情況，因此一直沒有禁止民眾出門，而是建議口罩戴好、維持社交距離並做好個人清潔。 陳時中指出，老人家長期關在家裡，身體沒有受影響，心理也會受到影響，因此近日也已有條件地開放對長照機構住民的探視，就是希望能兼顧老人家的身心健康。 (中時 ) #陳時中 #年長者 #暴力 #民眾 #照顧者 #長照機構 #台灣 #生活 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 選台北市長？媒體人點名他戰陳時中 釣出苦苓斷言結局！ 13:482020/05/04 政治 磐石艦疫情比他國軍艦感染比例低 陳時中解釋 14:292020/05/04 生活 柯P稱政治人物愛追求零確診 陳時中：不是講我 14:342020/05/04 生活 磐石艦無症狀者多 陳時中：只要夠精確就考慮擴大篩檢 14:402020/05/04 生活 櫻井翔節目讚嘆介紹！陳時中獲日媒贈封號「鐵人大臣」 09:182020/05/05 娛樂 陳時中拜大甲媽前這舉動 被讚「百年一見政治奇才」 10:192020/05/05 政治 世界衛生大會將召開 陳時中：尚未收到邀請函 14:452020/05/05 生活 6／6罷韓投票 陳時中呼籲戴口罩 14:512020/05/05 生活 新莊居家檢疫者猝死 陳時中：檢察官已接手處理 14:552020/05/05 生活 日本節目稱「鐵人大臣」 陳時中：謝謝！ 15:002020/05/05 生活 生活熱門新聞 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 紓困補助「1萬元」怎麼領？懶人包在這 - 生活 新冠病毒超難纏 國內再增3復陽案例 - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波社會震盪... - 生活 鹿港女護理師遺愛人間 捐救護車再捐復康巴士 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。