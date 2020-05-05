疫情當前，年長者暴力比例逐漸攀升，讓照顧者身心折磨，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有發現此現象，所以一直沒禁止民眾出門，近期也開放了長照機構有條件的探視。

新冠肺炎疫情之下，年長者的暴力比例逐漸攀升，陳時中表示，有觀察到此情況，因此一直沒有禁止民眾出門，而是建議口罩戴好、維持社交距離並做好個人清潔。

陳時中指出，老人家長期關在家裡，身體沒有受影響，心理也會受到影響，因此近日也已有條件地開放對長照機構住民的探視，就是希望能兼顧老人家的身心健康。

(中時 )