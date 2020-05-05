美股昨開低走高，四大指數收盤全數上漲，提振台股今日多頭士氣，早盤權值大軍由雙王坐鎮，國巨(2327)、禾伸堂(3026)衝鋒，輔以防疫生醫族群強勢助攻，拉抬大盤攻上10833.53點，重登5日線，惟盤中台積電(2330)、大立光(3008)、國巨等漲幅收斂，鴻海(2317)更由紅翻黑，指數遂靠向平盤，一度來到10735.01點，在多空拉鋸下，終場集中市場收10774.61點，漲54.13點，5日線未能站穩，總成交值縮減至1779.85億元；店頭市場收138.41點，漲1.35點，總成交值476.38億元。分析師表示，上市櫃公司4月業績將陸續出爐，短期台股將呈橫向整理格局，以個股表現為主。

盤面上，520即將到來，風力發電議題再度發燒，上緯投控(3708)、中鋼構(2013)及世紀鋼全都收在漲停板78.1、23、91.3元；防疫概代股多頭續攻，國光生(4152)、樂斯科(6662)、亞諾法(4133)等14檔生技個股收在漲停板；被動元件也是焦點之一，禾伸堂收在135.5元，漲幅7.54%、國巨(2327)收在407元，漲幅3.96%、大毅(2478)收在81.1元，漲幅1.26%。

分析師指出，台股短線偏多看待，須留意量能是否有適時放大，不然盤整理的時間恐將拉長。全球疫情後續發展還需要觀察，另外也需要留意中美貿易戰是否會再起，使得全球經濟更為衰退，個股操作可留意生技、被動元件、離岸風電等族群。

(時報資訊)