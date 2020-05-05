針對消防公安檢查，市議員林德宇5日質詢時表示，台中市禁不起任何1次公共營業場所火災意外，市民不能期待要由市長帶隊去「錢櫃們」抓安檢；他強烈要求市府要提出外部第四方抽查或是稽核方案，才能讓管理制度缺失能夠改善落實，不能因形式主義造就安全的缺陷。

林德宇指出，從衛爾康到阿拉夜店，台中市禁不起再一次公共營業場所的火災意外，但市民能有多少時間去期待要由市長帶隊去做安檢，才能把問題抓出來。

林德宇說，盧市長在台北錢櫃大火之後，動作非常明快、明確的帶隊前往稽查，包括現場的缺失馬上勒令停業要求改善；但是市長有多少時間可以去做這件事情，還是副市長有多少時間可以分擔這些事情。現在問題是，目前的消防安檢，在表格稽核上的達成率幾乎都已經達成。

林德宇表示，這次錢櫃大火凸顯出防火管理人的缺失，台中市目前防火管理場所大概7100家，需要提報防火管理人有7009家，目前達成率98％，幾乎都已提報防火管理人。但設有防火管理人後，實際上有無實施落實，這才是重點。

林德宇說，除平常消防局消防安檢外，也應有類似警察所謂第三方警政的作為，目前透過跨局處的聯合稽查外，應有更強制力的外部第四方抽查或稽核機制，讓這些管理制度上的缺失能夠落實。如果這些安全缺陷需要市長帶隊到現場才會抓到的話，那顯見每天都在發生。不希望市長要去勞煩這件事情，應要建立可長可久的制度。

林德宇說，目前最擔心的就是形式上的稽查，形式主義造就了安全的缺陷，拜託市長除了口頭宣示要稽查加強強度、密度之外，市府還要有更積極的作為，台中市真的擔不起再有任何火警。

林德宇說，還有包括住家安全，前幾天的這個高雄透天厝民宅失火，很大部份就是沒有裝設住宅用火災警報器，住警器在現在的法規有規定無罰則。我想請教一下台中市政府，針對目前的這個透天厝五樓以下的，不管它是現有的或是興建的，有沒有怎麼樣的稽查手段？

消防局長曾進財表示，住警器的法令規定是，五樓以下集合住宅沒有達到一定面積，不需要設自動警報設備，只須設住警器，目前規定是有要求。

林德宇表示，除台中市新建透天厝要全面加裝住警器外，消防局更積極去推廣現有透天厝民宅安裝，而非只是單靠市府編預算去補助相對弱勢的住戶安裝。

(中時 )