半導體零耗件及設備廠商瑞耘科技（6532）2020年4月營收0.55億元，月增18.03%，較去年同期成長85.04%，並創下歷史新高。瑞耘4月來自設備出貨的貢獻並不大，主要成長動能為半導體零耗件，其中7奈米以下的半導體零耗件占比持續提高助益營運表現。

受惠與北美OEM客戶合作建立先進製程設備零件功能測試平台，瑞耘半導體零耗件產品由原本僅供應售後市場，進一步投入先進製程市場，帶動去年第四季以及今年第一季，連續兩個季度創下單季營收新高表現，第二季展望仍樂觀。瑞耘今年1~4月營收1.92億元，比去年同期成長41.28%。

瑞耘的半導體零耗件產品線幾乎涵蓋半導體的主要製程，包括蝕刻（Etch)、薄膜（CVD/PVD）、化學機械平坦化（CMP）等。隨著7奈米等先進製程加速發展，市場看好將持續滿載至年底，5奈米製程第二季起亦開始放量，進而帶動瑞耘投入先進製程市場的效益發酵。瑞耘指出，目前7奈米以下的半導體零耗件成長性最高，訂單能見度亦最明朗，占整體營收比重持續提高。

瑞耘進一步表示，除切入先進製程已產生效益外，透過與北美OEM客戶的合作，今年亦將逐步提高終端客戶的滲透率，將是另一個成長動能，第二季半導體零耗件業務相較第一季保持成長應可期；因應未來營運成長所需，並考量客戶專屬資訊保護與客戶關係管理的必要性，公司已購置土地購置進行擴廠計劃，預計明年第一季新廠即可望導入量產。

(時報資訊)