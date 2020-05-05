台大公衛學院昨(5/4)預估，世界各國將在6月底前解封，台灣也應就邊境解封開始進行討論，並設下入境者的總量管制。陳時中表示，重要的經貿活動可開始放寬，但暫不考慮邊境解封。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，雖然接下來世界上有多個國家要解封，但整體的封閉程度仍然高於台灣很多，因此未來就算要解封，也是以重要的經貿活動開始做放寬，有關台灣的產業鏈會較寬鬆，但其他部分目前則暫不考慮。

(中時 )