台大公衛籲邊境解封 陳時中：要解封也是經貿活動先 15:102020/05/05 中時 陳人齊 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台大公衛籲邊境解封 陳時中：要解封也是經貿活動先。示意圖為旅客通關。（資料照 陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台大公衛學院昨(5/4)預估，世界各國將在6月底前解封，台灣也應就邊境解封開始進行討論，並設下入境者的總量管制。陳時中表示，重要的經貿活動可開始放寬，但暫不考慮邊境解封。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，雖然接下來世界上有多個國家要解封，但整體的封閉程度仍然高於台灣很多，因此未來就算要解封，也是以重要的經貿活動開始做放寬，有關台灣的產業鏈會較寬鬆，但其他部分目前則暫不考慮。 (中時 ) #解封 #邊境 #經貿 #活動 #台灣 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 美解封拚經濟 美股壓力測試 04:102020/05/03 財經要聞 歐美解封效應 力抗五窮六絕 04:102020/05/03 財經要聞 歐美解封 一舉破除台股五窮六絕魔咒 19:272020/05/03 財經 1919有五四運動 2020有五四新冠解封 19:592020/05/03 國際 缺乏明確指引 地方解封標準不一 04:102020/05/04 生活新聞 《匯市》關注歐洲解封指標 新台幣匯價守住「2」字頭 10:002020/05/04 財經 新北市解封首日 侯友宜視察土城國民運動中心 11:232020/05/04 政治 英國首相強生擬下周宣布解封計劃 15:062020/05/04 國際 疫情6月減緩 邊境可能解封 04:102020/05/05 生活新聞 新北場館解封 視疫情收放 04:102020/05/05 運動天地 生活熱門新聞 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 紓困補助「1萬元」怎麼領？懶人包在這 - 生活 新冠病毒超難纏 國內再增3復陽案例 - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波社會震盪... - 生活 鹿港女護理師遺愛人間 捐救護車再捐復康巴士 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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