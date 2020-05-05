防疫不防藝，學習不間斷！新冠肺炎疫情未歇，新北市永和世界宗教博物館精心企畫線上偶劇「搶救精靈王國大冒險」，即日起上線播出，由世界宗教博物館造型Q萌的吉祥物米洛可擔綱演出，並有眾多可愛手偶明星一同參與。

大家因為疫情都減少外出群聚，世界宗教博物館特別將實體偶劇轉為線上偶劇，讓親子可以在家同樂。世界宗教博物館教育推廣組專員張聖涵表示，「搶救精靈王國大冒險」描述精靈國王和王后受到壞巫師的誘騙後，在夥伴幫助下，同心協力收復精靈王國的故事。此劇寓教於樂，劇情精彩緊湊，小朋友並可從中學習分享及合作的重要，適合親子一同觀賞。

「搶救精靈王國大冒險」偶劇主演明星米洛可，是世界宗教博物館的吉祥物，除了擔綱偶劇演出，6月18日開展的兒童館特展「愛與勇氣的冒險之旅」，米洛可和妹妹QQ也會在特展期間，到場與小朋友同歡。

「愛與勇氣的冒險之旅」策展人鍾偉愷表示，特展從博物館「生命之旅廳」的初生、成長區汲取靈感，在兒童館「愛的星球」展場裡，加入出生禮與成年禮的相關內容，形成多元文化氣息的遊戲展項，流傳已久的生命禮俗，深植對孩子的愛護與期許，正是由「愛」出發，富有「古早味」的生命教育意義。

「愛與勇氣的冒險之旅」特展以遊戲闖關方式進行，4個關卡創意發想源於中國的抓周、日本的女兒節、基督教的洗禮、臺灣原住民的成年禮。分別代表期待、創意、祝福、勇氣，孩童在手腦並用的闖關過程中，體驗、了解出生之喜悅並培養成長過程中所需具備的生命特質。

特展象徵創造力的女兒節「雛壇」，更是轉換設計成以人偶造型為插銷擋板的彈珠台，讓孩童可憑藉邏輯與創意，去思考彈珠滾動軌道來博得高分，其他任務展項亦饒富創意、深具教育意義，6月18日「愛與勇氣的冒險之旅」特展開展，兒童館將以嶄新的面貌與大家見面，屆時歡迎大朋友、小朋友一起前來體驗這場充滿創意、讓生命豐饒的冒險之旅。

(中時 )