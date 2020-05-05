羅志祥（小豬）13天前被舊愛周揚青公開分手信，爆出小豬男女關係混亂且玩「多人運動」內幕，他在網上發出兩次道歉聲明後，神隱至今，依舊難抵外界批評聲浪。有消息指出，這把火也吹到他一手扶持的男團C.T.O身上，恐將因此解散，但公司稍早回應，一切都是子虛烏有。

小豬先前到深圳自我隔離14天，本準備參加當地的錄影，沒想到在隔離期間周揚青殺出，除了證實兩人情變，又透露小豬喜歡多人運動，讓她無法接受，並點名「讓蝴蝶去檢查性病」，直接打臉兩人聲稱僅是老闆與下屬的關係，不久愷樂便發文認錯，默認與羅志祥的一段情。

據《ETtoday星光雲》報導，由6名團員組成的男團「C.T.O」是羅志祥一手打造的團體，兩年前才正式出道，出過兩張專輯，辦過一次演唱會，小豬和愷樂都曾到記者會現場力挺，如今豬蝶八卦延燒，傳出「C.T.O」可能也會收攤，但環球唱片澄清，傳聞不是真相，沒有打算解散，工作計畫依舊。

(中時電子報)