主演《神雕俠侶》、《一代女皇武則天》、《浴火鳳凰》等經典8點檔的女神潘迎紫，在80年代全盛時期紅遍全台，以精緻脫俗的外型聞名，而最厲害的是，她宛若凍結時間之神，至今仍維持著少女般的美貌，被封為「不老妖姬」，而她如今定居疫情也很嚴重的香港，嚴加防疫仍堅持愛美，因此分享了自己的防疫規則。

潘迎紫今年已經70歲，然容貌卻沒什麼變化，仍如仙女般美麗，而這是她數十年持之以恆堅持換來的，潘迎紫則在微博po文透露，香港熱到33度高溫，但她還是下樓去跑步，戴口罩運動過程萬分辛苦，「無法呼吸，滿面通紅，汗如雨下」，因此她選擇做些適度調整。

首先，潘迎紫改跑步為快步走，到了空曠的地方，就把口罩脫下呼吸，但若人一多起來，或是有很多人沒戴口罩，就趕緊戴上口罩並改為慢慢走到陰涼處，秉持「護己護人」原則，就能兼顧防疫跟運動，潘迎紫也提醒大家，天氣炎熱，「在戶外活動一定要補充水份，注意別中暑囉！」。

(中時電子報)