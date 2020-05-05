時序入夏，台中市公告太平區頭汴坑溪、東勢大橋、大安溪大峽谷等11處危險水域。觀光旅遊局呼籲家長關心孩子的休閒活動，不要前往危險水域游泳、戲水或從事水域活動，將持續會同水域主管機關及市府相關單位，加強危險水域巡查並宣導民眾水域安全防溺觀念。

觀旅局長林筱淇表示，市府各單位除持續宣導，每年4月起會同相關單位，針對台中主要危險水域執行不定期聯合稽查取締與勸導。108年度稽查91次，今年至少100次，截至今日市府已稽查4次，針對違規者開立勸導單勸導驅離，如不聽勸導者，由水域主管機關依法裁處。

觀旅局提醒，台中市公告11處危險水域地，屬於水流湍急、水域深淺不一、水下岩石多、小迴流區、漩渦、水面平靜而水下為深潭、有暗流及低溫等，易發生民眾靠近戲水失去戒心而造成溺水意外事故。

觀旅局呼籲，除台中市公告之11處危險水域地點外，凡豎立警告牌的水域都不得從事水域活動；此外，適逢汛期，夏季常有強降雨、驟雨發生，民眾應避免前往野溪、河谷溪流、海邊戲水游泳，以確保自身生命安全。

台中市公告11處主要危險水域包括一、太平區頭汴坑溪一江橋、蝙蝠洞、仙女瀑布、中埔三、四號橋下方；二、烏日區烏溪、貓羅溪及大里溪；三、大肚區大肚溪(高速公路橋下)；四、大甲溪東勢大橋上、下游；五、東勢區沙連溪觀瀛橋附近。

六、東勢區大安溪大峽谷；七、新社區及東勢區龍安橋、天福橋等附近之大甲溪水域；八、和平區谷關到麗陽段、谷關神駒谷溪底、天輪電廠下方之大甲溪水域；九、石岡水壩集水區及上、下游之大甲溪水域。

十、豐原區大甲溪水域（埤豐橋經大甲溪鐵橋至后豐大橋下游500公尺處）、軟埤仔溪（角潭路角潭橋起至豐原大道）、葫蘆墩圳（大甲溪取水口起至圓環北路）、八寶圳（大甲溪取水口起至三豐路）；十一、大安海水浴場非市府公告開放範圍之水域。

(中時 )