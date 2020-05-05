行政院昨宣布擴大急難救助方案，消息一出，各地區公所電話被打爆，諮詢窗口大排長龍，新北市社會局長張錦麗今表示，行政院紓困方案從上週至今就改了3次，昨又修正申請資格，一改再改、毫無依據，同仁無緩衝期，根本無所適從；市長侯友宜指出，中央應給予地方1、2天的緩衝期，別讓政府威信大打折扣。

行政院昨宣布急難紓困實施方案，針對弱勢無保者及農漁民，在排富情況下擴大發放1萬元的急難紓困金，包括舉廣告牌者、賣玉蘭花者都可受惠，消息一出各地區公所電話被打爆，諮詢項目五花八門，區公所同仁累癱。

新北市府今召開疫情應變會議，會中張錦麗指出，基層同仁當然願意協助民眾解決問題，但中央宣佈新方案，至少給個公文、作業表單、QA等，讓同仁有所準備，否則行政院剛開完記者會，公所同仁就得馬上面對第一線民眾諮詢，也不知道如何回應，喪失民眾對公部門的信賴。

侯友宜說，他近期上街頭關心路邊攤販、菜市場長者，眾人紛紛苦嘆生意真的很差，剩3成、剩5成的比比皆是，這些人都是底層最辛苦的民眾，所以紓困方案絕對不能拖，應及時反應民意，中央昨宣布無加保工作者、農漁民排富後可發放1萬元，若能到位，他百分百支持。

侯友宜指出，紓困方案愈快愈好，但仰賴第一線夥伴實行，盼中央給予1、2天的緩衝期、作業期，否則當天宣布，公文還沒下達地方，民眾早已蜂擁而至，「民眾來詢問，我們完全不知道怎麼做」，政府威信大打折扣。

侯友宜說，昨晚好不容易與衛福部連絡上，取得公文、申請表格，希望公所同仁看清楚審核標準，再辛苦一下，希望禮拜三就能到位。

(中時 )