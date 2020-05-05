黃瀞怡（小薰）5日出席電玩遊戲線上記者會，巧的是，她的男友鄭人碩日前才代言另一手遊，聊到兩人會不會一起打遊戲，小薰表示自己還只是電玩新手，不會跟男方一起玩，至於情侶間的手機隱私，搭上羅志祥「黃金手機」時事題，她說：「別人家的家務事真的不好做評論，我不會看另一半的手機，因為彼此有信任度。」

不過情侶倆都有洗澡時會把手機帶進浴室的習慣，小薰說因為自己會用手機線上購物，為了不讓鄭人碩發現，就只好偷偷利用躲在浴室的那段期間血拚，她也說鄭帶手機進浴室時，會從門外聽到遊戲打鬥的聲音，應該是在玩手遊。

記者會上，小薰化身弓箭手女妖精，她稱這是自己第一次cosplay，也是第一次穿布料這麼少的服裝，以往對身材沒自信的她，活動前一周特地忌口，戒澱粉跟糖，加上棒式伏撐瘦身，「因為我的身材比例沒有很好，又是亞州女性身材，屁股跟腿很大，下半身比較不敢露，這次是很大的嘗試，」好在一周後瘦身有成，褲頭直接鬆了一顆拳頭的空間，也秀出最有自信的A4腰。

另小薰也說其實她小時候有學過射箭，阿嬤以前在桃園仙島有開過射箭場，「阿嬤是負責收費的，主要是爸爸跟叔叔在教學，自己不是很會射。」新工作方面，小薰今年憑藉《無塵之地》拿下金穗獎影后，下周要拍公視的新迷你劇集，6月份則有新的電視電影要上。

(中時 )