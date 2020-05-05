報稅季可能又撞上無薪假，富邦人壽5日宣布，推出額度200億元、120天利息2％的保單借款疫備金方案，提供保戶作短期資金調度，傳統台幣保單、變額年金、變額萬能壽險、變額保單、連結連動債投資型保單都適用，比現在4~6.9％的保單借款利率，借50萬元就至少省息3千多元。

壽險業數千萬張保單，許多都可以進行保單貸款，即在保單價值金的範圍內，保戶可申請動撥，因為申請程序相對方便，又不必到銀行對保等程序，不少保戶會動用保單借款，作短期資金調度，如去年底壽險業保單貸款金額就逾新台幣6千億元。

但保單貸款利率是依各保單預定利率加碼，目前多介於3~7％之間，各壽險公司也都會不定期推出保單貸款優惠利率，供保戶短期資金調度，如前一波是新光人壽在開學季附近，祭出30天利率1.5％的保單借款方案，還有去年底180天利率2.3~2.6％；國泰人壽則是去年第四季推借款利率2.3~2.5％的方案。

富邦人壽這波是針對新冠肺炎疫情，祭出保單借款降利率，但採限時限量，保戶必須在8月底前申請，同時保單借款必須超過30天未清償者，再回溯計算120天利息2％，算是目前相對低利的保單貸款方案。

例如保戶在5月1日就已借款100萬元，要到5月30日仍未還款，才能適用此方案，則保戶不管保單是何時投保，預定利率或原訂借款利率是多少，從5月1日到8月28日的120天中，利息都是2％，120天利息2％就至少比4％省6,667元。

富邦人壽強調，保單借款有三大便利，一是借款管道可以臨櫃、委託業務員送件及網路或手機App等方式，二是免手續費快速動撥，上午申請，最快下午就撥款；三是借款期間保障持續。

目前各家壽險公司對保單貸款的紓困措施多是本息緩繳3~6個月，台灣人壽另有到9月底前，可申請保單貸款半年減息0.22百分點。

(工商 )