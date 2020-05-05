大陸「五一黃金周」不僅帶動旅遊，還引爆報復性消費。京東家電「五一狂歡節」銷售暴增，長假首日全天銷售額高達去年同日的兩倍，冷氣機類開售短短4分鐘狂賣人民幣（下同）上億元，除菌、健康、家務類家電快速普及。

綜合陸媒報導，被疫情遏抑已久的家電消費需求加上高溫天氣，讓五一長假出現報復性消費。據京東平台統計數據顯示，在五一小長假首日，冷氣機類開場4分鐘銷售額破億元，上午10時已超過去年全天銷售額。格力全天銷售額按年增長170％；美的無風感空調全天銷售額達4月日均的20倍。

同時，電視的銷售額較日均增長500％；廚衛電器銷售額按年增長89％，創歷年五一銷售新高。京品家電整體銷售額按年增長50％，新品銷售達到高峰，是4月日均銷售額的1.5倍。

疫情期間，除菌、健康、家務類家電銷售也出現暴增。5月1日當天，具備除菌淨化功能的冷氣機產品銷售較上年同期增長4倍；除菌冰箱銷售額增長80倍；廚房電器整體銷售增長超100％，烘焙類產品增逾300％；洗碗機銷售量較上年成長一倍。

(工商 )