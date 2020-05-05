瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆5日在最新報告指出，儘管週邊不利因素持續，但在壓抑需求釋放及更強的政策支持下，預期第二季中國經濟可望從首季的低谷逐漸恢復增長。該行並預期，中國人民銀行年內將進一步下調金融機構存款準備金率100～300個基點，並下調中期借貸便利（MLF）利率10～40個基點。

路透報導，瑞銀報告指出，中國當局已宣佈及提議的財政刺激措施規模估計達到人民幣（下同）7～8兆元，相當於今年GDP總量的7～8％。

貨幣政策方面，自2月以來，人行已降準150～200個基點，向市場釋出9,500億元流動性。且為支持基建項目，第一季特殊地方政府債券的發行規模高至1.08兆元，全年發行額度可能至少達到3兆元，高於去年的2兆元。

報告指出，消費必需品的表現在整體疲弱的市況中仍突出，預期未來幾個月表現將繼續回溫。不過外貿方面的情況則不大樂觀，短期內中國外貿的恢復將面臨外部挑戰。發達經濟體自3月中旬起相繼實行封鎖，預計中國第二季出口將大幅萎縮，且有傳聞及行業調查指在廣東、浙江及山東省等製造業省份，已出現歐美訂單取消的情況，但預計未來幾個月進一步的寬鬆政策，將刺激內需並緩解這些不利因素。

(工商 )