中職會長吳志揚5日上午表示，經過中央流行疫情指揮中心同意，本周五（8日）晚間比賽確定開放200名球迷進場，目前也正努力將觀賽人數提升至1,000人，盼給球迷當成最好的母親節禮物。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥5日下午表示，待中職今天下午的領隊會議後，請他們盡快提出此一規劃給體育署，轉交指揮中心審核，「我們會加快審核，盼能趕上8號的賽事」。

衛福部長陳時中4月30日曾公開表示，在當前疫情趨緩之際，「文化、體育類戶外活動」及「餐廳夜市」兩大類將是第一階段的開放對象。接著，指揮中心5月4日進一步透露初步開放約200名中職觀眾入場觀賽。

中職今天稍早表示，指揮中心已同意200名觀眾入場觀賽，希望進一步爭取到千人入場。陳宗彥下午表示，待體育署收到中職的規劃後，將會轉交指揮中心審查，將會檢視購票流程、觀眾進出動線、在球場內的觀賽距離、在場內（例如商店等）如何維持個人衛生等措施，指揮中心會加速審查，盼能趕上8日賽事。

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