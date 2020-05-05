證交所表示，聖馬丁-DR（910482）公告申報2019年度合併財務報告，顯示淨值已低於所列示股本三分之一，核有證交所營業細則第50條之3第9項第2款情事，將自6月15日終止上市。

證交所指出，聖馬丁TDR所表彰之股票仍於香港交易所上市，故聖馬丁TDR持有人除得在6月12日最後交易日前在集中交易市場賣出外，或為配合聖馬丁6月29日香港股東大會及停止過戶時程，TDR持有人亦可於5月22日前向其存託機構遠東銀申請兌回原股持有或兌回原股出售，惟投資人應注意買賣外國有價證券之風險（匯率及兌回手續費等）；

另於聖馬丁TDR終止上市後，存託機構將依存託契約約定於香港交易所出售所有剩餘存託股份，並於扣除必要費用後，將所得價款返還聖馬丁TDR持有人。

至投資人於5月21日至6月12日買進之聖馬丁TDR，因證券交割日已逾最後申請兌回原股持有或出售日，已無法向存託機構申請兌回原股持有或出售，將由存託機構於聖馬丁TDR終止上市後出售存託股份，扣除必要費用後返還所得價款予聖馬丁TDR持有人。

聖馬丁在台存託機構遠東銀及股務代理機構凱基證券等相關機構，將會持續配合辦理後續TDR持有人服務事宜。

(工商 )