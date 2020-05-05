彰化縣是台灣花卉的主要產地，為迎接每年五月母親節的花卉旺季，田尾鄉花農們早於疫情爆發前，即已播下一株株美麗花卉的種子。但今年初以來，受到新型冠狀病毒疫情影響，大型活動取消或延期舉行、飯店餐飲花卉布置與及民眾外出聚會需求降低，連帶使得花卉需求降低，花價與往年母親節時差距甚大。 元太同仁了解到彰化縣田尾鄉花農們正面臨康乃馨滯銷的難關，為了支持台灣國產花卉、支持花農，特於公司內部串連福委會發起「馨意滿滿．朵朵送暖」直接向農民買活動，希望能透過向農民們直接採購康乃馨，減少農民因需求減少花卉訂單下滑的損失。 元太福委會發起的直接跟農民買花活動，總共訂購10,850枝康乃馨鮮花。除了由福委會大量採購，致贈每位同仁一束（10支）康乃馨，向辛勤的同仁獻上溫馨心意之外，也邀請所有同仁一起加入團購康乃馨的行列，透過實質團購的力量，以行動支持國產花卉和花農，也將花農辛勤種植培的康乃馨鮮花送到最愛的家人或朋友手中。

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