儘管市場環境深受疫情影響，科思創仍達成2020年第一季的稅前息前折舊前攤銷前利潤（EBITDA）目標。第一季核心業務銷售量年減4.1％，主要是由於2020年2至3月，新型冠狀病毒疫情的持續擴散，對位於中國的客戶之生產運作造成了影響，導致中國市場需求明顯疲軟。此外，加上聚氨酯和聚碳酸酯事業體的市場競爭加劇，全球銷售價格下降，導致集團銷售總額降低12.3％，至28億歐元。EBITDA符合第一季財務預期，下降42.5％至2.54億歐元。稅後淨利則下降88.8％，為2000萬歐元。自由營運現金流量（FOCF）如預期，達負2.49億歐元。

科思創執行長施樂文（Dr. Markus Steilemann）表示，新型冠狀病毒疫情是一種特殊情況，進一步加劇了已存在的全球不確定性。首要任務是保護員工和其家人以及業務夥伴的健康。此外，科思創正盡其所能，確保在這場危機中繼續對客戶的穩定供應。

由於冠狀病毒的爆發，對全球經濟發展產生可預見的負面影響，也會對公司的未來業績產生負面效益，科思創已於4月中旬調整了目前的年度財務指引。財務長陶鵬飛（Dr. Thomas Toepfer）表示，有鑒於冠狀病毒疫情對全球市場造成的嚴重影響，有必要對財務指引進行更新。在這個充滿挑戰的時期，科思創的財務基礎仍然保持穩健，具有強大的資產負債表和高流動性。還將持續善用高效的營運策略、成本撙節計畫和投資審查來保障穩定的財務基礎。

科思創預計2020會計年度的核心業務銷售量成長幅度將低於去年。自由營運現金流總額預計為負2億至3億歐元，已動用資本回報率（ROCE）將處於負1％％～4％之間。EBITDA預計在7億至12億歐元之間。在2018年10月啟動的效率和效能提升計畫基礎上，科思創還將本財年的額外短期成本撙節目標再提高1億歐元，達到3億歐元。現有投資將減少約2億歐元，達7億歐元左右。

科思創於2020年3月獲得一筆由銀行團所核發高達25億歐元的循環信用額度，並取代之前15億歐元的信貸，以維持公司的財務彈性並確保其流動性。因其利息與ESG（環境、社會、治理）評比相關，亦為科思創持續進行的永續發展業務，提供了財務誘因。同時，科思創還簽署了5億歐元的短期流動資金貸款，目前已全數提取使用。 此外，科思創還從歐洲投資銀行（EIB）獲得了2.25億歐元的貸款，用於加強公司在歐盟範圍內進行永續發展和循環經濟領域的研發活動。科思創計畫於2020年第二季公佈全面促進循環經濟發展計畫之細節。

為了進一步加強公司的創新能力，科思創在今年年初擴大了與新創企業的策略合作夥伴關係。公司透過「 科思創創投基金」（Covestro Venture Capital，簡稱：COVeC），在五個重點技術領域對新創企業進行投資評估。其中最新的案例是科思創對法國新創技術公司Crime Science Technology（C.S.T）進行的股權投資。藉由投資新創公司，科思創不斷推動永續創新的發展，並將其作為核心業務的長期成長動力。

2020年第一季，新型冠狀病毒疫情對科思創所有事業體業績均造成嚴重影響，尤其是在中國。期間，聚氨酯事業處的核心業務銷售量同比下降3.6％，主要原因是電子電器、家電產業以及汽車產業的銷量減少；加上全球競爭加劇的緣故，銷售額減少13.7％至約13億歐元。受利潤率下降影響，EBITDA也因此下滑68.2％至5000萬歐元。

因電子電器和汽車產業的銷量大幅降低，聚碳酸酯事業處的核心業務銷售量同比下降4.9％。因銷售價格水平及銷售量降低，其銷售額下降14.8％至7.33億歐元。受利潤率下滑影響，EBITDA也因此減少29.7％至1.09億歐元 。

塗料、黏著劑和特殊化學品事業體的核心業務銷售量同比下降5.2％，原因是主要的客戶產業，尤其是汽車產業對於塗料原料的需求疲軟。由於總銷售量減少，加上平均銷售價格下滑，其銷售額減少8.8％至5.72億歐元。受銷量和利潤率下降的影響，EBITDA也隨之下降11.0％至1.3億歐元；但由於成本降低其EBITDA的利潤率仍增長了22.7％。

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