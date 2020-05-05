為協助台商因應中美貿易戰調整投資架構，並引導境外資金回流挹注我國產業及金融市場，促進經濟發展及增加就業，我國自去年8月15日施行「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（海外資金專法）。

財政部表示，海外資金專法自實施以來已引導875億元境外資金申請匯回，帶動352億元投入實體產業、創造就業機會約6千人，為我國經濟及就業成長帶來實質貢獻，財政部建議，台商應把握該條例施行契機，加速回台投資。

(工商 )