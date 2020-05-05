財政部：台商應把握專法 盡速回台投資 15:272020/05/05 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為協助台商因應中美貿易戰調整投資架構，並引導境外資金回流挹注我國產業及金融市場，促進經濟發展及增加就業，我國自去年8月15日施行「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（海外資金專法）。 財政部表示，海外資金專法自實施以來已引導875億元境外資金申請匯回，帶動352億元投入實體產業、創造就業機會約6千人，為我國經濟及就業成長帶來實質貢獻，財政部建議，台商應把握該條例施行契機，加速回台投資。 (工商 ) #財政部 #專法 #台商 #回台投資 #引導 也許您會感興趣 推薦閱讀 戰狼式言論 難引導國際輿論 04:102020/05/01 國際大事 長期關懷老幼 徐林素卿獲模範母親 04:102020/05/01 地方新聞 消防檢測人員球員兼裁判 業者建議設專法管理 12:522020/05/02 政治 財部祭加碼租稅優惠 04:102020/05/04 財經焦點 企業申報未分配盈餘 勤業眾信：善用三大措施 17:492020/05/04 財經 銀行公會舉辦「金融資安聯防教育訓練研討會」 21:432020/05/04 財經 台美肥咖申報期限 再延至12月15日 04:102020/05/05 財經要聞 《國際金融》美國財政部本季將發債3兆美元 創單季新高 10:512020/05/05 財經 龔明鑫：台商回台投資 520前破兆元 12:522020/05/05 財經 《財政》財部：境外資金匯回專法 為國內經濟注活水 15:072020/05/05 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 美爆肉荒！好市多祭限購令 每人只能買3份肉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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