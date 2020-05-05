林采欣宣佈加盟華納音樂，將推出她久違兩年的全新專輯《永興行》，在海邊拍攝〈鯨落〉ＭＶ時，令她印象最為深刻，當時因為氣溫僅攝氏15度，拍到一半還下起雨，她不僅身上貼滿暖暖包，下半身甚至裹緊羽絨外套，走在岩岸邊的時候，她表示因為岩石上滑溜的青苔，讓她歷經了幾次「生死交關」，因為若是一沒走穩，隨時有可能掉進海裡！

林采欣曾是女團Roomie成員，2018年單飛以一首膾炙人口的〈可樂〉受到矚目，今年正式簽約華納音樂，相隔兩年未推出作品，林采欣表示這段時間大部分都在寫歌，陸續推出單曲〈鯨落〉與〈優質過客〉，一展創作才華。而這次專輯的MV不同以往的以電影手法完成，一共分為四部曲，率先釋出的〈鯨落〉MV以前導之姿揭開序幕，MV中不但與新生代演員林意箴、夏騰宏詮釋複雜三人關係，也讓她過足了戲癮。

其中一場坐在樓梯間的戲，她不知不覺的秒掉眼淚，讓現場工作人員都相當驚艷，導演也對她讚譽有加，林采欣透露距離上次演戲已是七年前，同時也笑說：「其實除了唱歌我也很喜歡演戲，大家快來找我拍戲！」〈鯨落〉將在5/6於YouTube《林采欣官方頻道》全球同步首播。

聊到專輯《永興行》的名稱，是源於爸爸所開的五金行，從小被《永興行》孕育長大的她，對親情相當重視，希望能用這張專輯紀念已逝去的父親。而專輯裡的歌曲也充滿著她的生活軌跡，囊括了面對親情、愛情、友情，甚至對家中毛小孩的情感。林采欣2020年首張全新創作專輯《永興行》將在5月20日正式發行。林采欣〈鯨落〉ＭＶ將在5/6於YouTube《林采欣官方頻道》全球同步首播。

林采欣邀請林意箴、夏騰宏一起演出〈鯨落〉ＭＶ。（華納音樂提供）

林采欣〈鯨落〉ＭＶ將在5/6於YouTube《林采欣官方頻道》全球同步首播。（華納音樂提供）

(中時 )