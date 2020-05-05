反擊北京在新冠肺炎疫情中對世界衛生組織（WHO）造成的巨大影響力，導致疫情大流行，美國媒體福斯新聞（Fox News）引述消息人士指出，川普政府正計畫推動一項草案，助台灣加入世衛；同時，華府也考慮建立新的全球衛生組織。

美媒福斯新聞報導，不滿世衛親陸，協助北京淡化新冠肺炎疫情的嚴重性，導致疫情全球大爆發，逾25萬人喪命，川普政府計畫推出草案，讓台灣加入世衛，以對抗大陸及懲罰世衛。

消息人士透露，美國政府「全員總動員」，反擊大陸對世衛的影響力。

近期，美國國務院及美國駐聯合國使團紛紛在推特為台灣抱不平，批評世衛將台灣排除在外，並且呼籲網友支持台灣參與即將舉行的世界衛生大會（WHA）。

除了在網路上聲援台灣，白宮也正在推動讓台灣以觀察員身分加入世衛，消息人士透露，目前該計畫已獲得澳洲支持，白宮還在尋求德國、法國、英國的支持。消息人士描述，讓台灣加入世衛，勢必讓北京跳腳。

同一時間，華府也正在考慮一系列選項，要WHO為新冠全球大流行負責。消息人士透露，過去幾周，白宮已經指示美國國務院、美國國際開發總署（USAID）以及美國駐聯合國代表團尋找其他衛生組織，以將原先要給世衛的資金轉過去。

美國國安部門消息人士也透露，另外建立一個美國有較多影響力的全球衛生組織。

川普上月14日宣布中止對世衛金援，批評世衛將政治正確置於挽救人類性命之上。

美國原是世界衛生組織最大贊助國，川普先前稱，美國每年援助約4至5億美元，大陸每年約提供4,000萬美元。

(中時電子報)