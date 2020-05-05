大樂透連續24期摃龜，5日頭獎累積金額上看新台幣9.2億元，若本期大樂透開獎由一注獨得，將創下單注中獎最高獎金。

大樂透已連續24期摃龜，創下自2007年第3屆公益彩券發行以來最長連摃期數，大樂透自今年2月7日開出1注獨得3億7334萬9607元獎金後，就連24期摃龜，也因此5日開獎的頭獎金額從8億4117萬9924元起跳，台彩公司依目前金額估算，頭獎累計已來到8億8102萬9235元，預估這期銷售金額可達3.6億元，頭獎有望上看9.2億元，若一注獨得，將是今年單注最高獎金，也是自2014年以來最高金額。

小孟老師透露，金牛、水瓶、雙子今日財運相當旺！（圖／小孟老師提供）

另外，根據《三立新聞網》訪問到命理專家小孟老師，他透露有3大星座的財運在5日相當旺，小孟老師透露，星盤金星落在「雙子座」，顯示雙子座有突發幸運產生，若是雙子座，或是有家人朋友是雙子座，可以請他們幫忙買大樂透，說不定會幸運中大獎！

接下來則是為「水瓶座」，因為火星和土星皆落在「水瓶座」，中獎率高，火星能帶來勇氣和意外財，小孟老師還建議穿紅衣或攜帶紅包前往彩券行購買彩券。第三名則是「金牛座」，小孟老師表示，今日太陽與天王星皆落在，天王星在數字上會有靈感，小孟老師稱，「金牛座」民眾若是想購買時，記得多觀察環境再帶入數字，或者可以回顧一下自己的夢境，好運就有機會發生。

下班快去買彩券！大樂透今晚衝9.2億。 （圖／報系資料照）

以星盤來看，小孟老師表示，這3個星座的幸運時間會落在下午2點40分，幸運投注站位在工作處或世住家南方，第2個幸運時間則落在晚間6點05分，剛好是下班時間，當下到彩券行衝試一試手氣，或許有機會成為幸運得主！

(中時電子報)