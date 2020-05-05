竹聯幫天堂天馳會蔡姓會長，雖年僅25歲，但去年起即藉黑道幫派背景，逼催債務、街頭聚眾鬥毆，刑事局與台北市警方組專案小組偵辦，發現蔡去年9月前往澳門、上海長住，疑似躲避警方查緝。4月時因新冠肺炎疫情嚴峻，他搭乘類包機返台避難，4日晚間隔離檢疫期屆滿，警方立即持拘票逮人，他只好無奈提著行李，被移送法辦。

警方調查，蔡自去年5月起，以其竹聯幫天堂天馳會長的幫派背景，向被害人恐嚇取財，他並非實際債權人，竟以恐嚇為手段，強逼被害人交付不屬於己身的欠款。去年6月間，蔡因與另名被害人發生嫌隙，指揮旗下小弟共同徒手毆打、腳踹被害人，致被害人手臂骨折。同年6月底，蔡嫌再夥同小弟，持續暴力討債。

蔡嫌懷疑遭警方立案鎖定，為躲避查緝，去年9月至澳門避風頭，再輾轉至上海長住。但現今年因大陸新冠肺炎疫情嚴峻，蔡擔心在大陸染疫，4月21日晚間搭類包機自上海返國，並於檢疫所進行14天隔離檢疫。

專案小組掌握蔡返台情資，昨深夜於蔡解除隔離之際，便至檢疫所外拘提他，並同步至他處逮捕蔡的2名小弟，今天詢後全案依恐嚇取財、傷害等罪嫌送辦。

(中時 )