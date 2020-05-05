勞動力發展署中彰投分署就業巡迴車深入偏鄉駐點，拚防疫助民眾安心就業。（盧金足攝）

防疫期間，為避免偏鄉民眾求職過程舟車勞頓，增加感染風險，勞動部勞動力發展署中彰投分署開出「夢想載卡多」就業服務巡迴車深入偏鄉及部落，結合當地村里辦公室、戶政事務所、社區活動中心、家樂福等公私單位，舉辦「安心就業拚防疫」，也搭載行動上網、平板筆電、視訊系統等設備，快速教導求職民眾除操作「台灣就業通」整合式平台。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，運用「夢想載卡多」巡迴車機動性及資訊化的特性，前進南投魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉、信義鄉及埔里鎮等人潮匯集點服務。

針對勞動部因應新冠肺炎疫情衝擊的對策措施及紓困計畫帶到偏鄉，包括對於減班休息勞工提供薪資差額補貼，穩定在職勞工就業「安心就業計畫」；幫助減班休息的事業單位訓練費用，鼓勵勞工利用該時段參加訓練並給予津貼的「充電再出發計畫」。

推動勞動部「安心即時上工」政策，網羅南投地區逾500個在地公部門計時職缺，提供在地民眾就近且彈性工作機會選擇，希望民眾善用政府勞工紓困方案及就業服務資源。

由於南投境內幅員遼闊且以山區居多，部分地區民眾要找工作或資訊取得往往不如都會區便利，中彰投分署推動「夢想載卡多」就業服務巡迴車，配置專人宣導政府職業訓練及就業服務資源外，搭載行動上網、平板筆電、視訊系統等設備，快速教導求職民眾除操作「台灣就業通」整合式平台，獲得就業資訊，透過視訊與就業中心服務人員即時互動。

(中時 )