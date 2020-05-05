苗栗縣擴大公共化教保服務，109學年度將於苗栗市、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、銅鑼鄉、公館鄉、大湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三灣鄉、三義鄉、卓蘭鎮、頭屋鄉新設國小附設幼兒園，另有20所國小附幼增加班級，加上新設非營利幼兒園，預計新增36班、1080個名額，減輕家長經濟壓力外，並厚實苗栗縣公共化教保服務的量與質。

苗栗縣政府獲中央補助3920萬8200元，今年8月將於海寶國小、大山國小、同光國小、新埔國小、客庄國小、僑育國小、栗林國小、清安國小等8校新設附設幼兒園，並於大同附幼、大埔附幼等20所增加班級，縣內國小附設幼兒園將有29班，另將設立建功非營利幼兒園及竹興非營利幼兒園計7班，將有36班、1080幼生就讀機會。

縣府教育處說明，公立幼兒園招生，第一階段登記資格為年滿4歲幼兒，若尚有缺額，將辦理第二階段招生，開放3足歲登記，各國小附幼將於26至27日登記、29日抽籤；各鄉鎮立幼兒園及非營利幼兒園則於6月1至15日的區間內自訂登記及抽籤日期，詳情可至苗栗縣幼兒教育網 (www.kid.mlc.edu.tw) 查詢。

縣府推動「擴大公共化教保服務」，提升公共化教保服務能量，提供平價、優質之公共化教保服務。教育處指出，國小附設幼兒園費用合理、師資穩定、活動空間大，非營利幼兒園家長每月繳費不超過3500元、第三胎不超過2500元，收托時間彈性且沒有寒暑假，家長可依自身需求選擇最合適的幼兒園。

(中時 )