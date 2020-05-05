霧峰中心瓏登山步道上段，上周遭祝融之災，部分木棧道燒毀，目前封閉維修，預計6月中重新開放。（黃國峰攝）

位於霧峰立法院民主議政園區後方的「中心瓏登山步道」旁山坡地，上星期發生火災，燒毀部分雜林，也波及部分步道之木棧道設施，霧峰區公所拉起封鎖線，暫時封閉，預計到6月中修復後開放。

霧峰中心瓏登山步道上段，上周三下午，步道附近林木，不明原因起火燃燒，幸經消防隊緊急搶救，僅有小部分林木燒毀，其中位於步道上段轉折點，因著火的竹林倒塌在木棧道上，造成木棧道約三區間的圍籬被燒毀，為免遊客行經該處，發生危險，霧峰區公所已將整個上段封鎖起來。

霧峰區公所農業課長劉仕弘指出，中心瓏登山步道分成上、下段，僅上段遭火波及而封鎖，下段仍可通行，將先針對損壞的部分修護，其他未燒毀的部分，因全段皆為木造，且已達20年年限，將上護木漆保養，預計將於6月中可完工開放。

位於霧峰立法院民主議政園區後方的「中心瓏登山步道」，海拔約200公尺，全段來回約2公里，坡度平緩，因地理位置及視野奇佳，沿線還有體健遊憩設施、觀景平台等，是周休假日親子出遊的好去處，現因部分路段燒毀封閉，霧峰區公所呼籲民眾，為自身安全，不要再行走此路段。

(中時 )