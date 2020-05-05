疫情衝擊弱勢，在社會期盼政府發現金紓困的壓力下，行政院長蘇貞昌昨宣布，農漁民及有工作但無保的弱勢，可領到1萬元紓困現金，約有170萬人可望受惠。對此，臉書粉絲專頁「不演了新聞台」提及此事及中央針對高雄封城兵推的言論，直呼「雙標的日常」，並稱新冠病毒退散中，政治病毒回來了。

臉書粉絲專頁「不演了新聞台」在臉書指出，行政院長蘇貞昌的紓困方案搞得疊床架屋，莫衷一是，但事實就是儘管「嘴巴說不要，身體倒是很誠實」的默默向「發現金」靠攏。為什麼不得不向「發現金」靠攏？因為民眾需求就擺在眼前，為什麼不能直接普發現金？因為過去幹譙馬前總統發的消費券太過頭了。

此外，該粉專說近期另一個有感事件是，高雄市101天沒有社區感染，六都唯一，中央沒有一句好話就算了，辦兵推還遭中央「酸言酸語」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也沒有出席。倒是中選會主委李進勇殺去高雄，親自插手地方政府權責，去「喬」罷韓投開票所。「厲害了，我的黨，高雄市不見『中央防疫指揮官』，卻來了個『罷韓欽差大臣』」。該粉專最後表示，新冠病毒退散中，政治病毒回來了。

網友則回應表示「中央防疫指揮中心各方面都做的沒話說，唯一遺憾是顏色不對就『活該』」、「真的 認同文章的最後一句話」、「真心覺得臺灣完了」、台灣有兩個人做的、說的一定不能承認對，一個柯文哲，一個韓國瑜」、「借不到投票所，頭要剁下來！厲害了偶的勇」。

(中時電子報)