錢櫃大火釀6死，北市消防局長吳俊鴻5日上午在市政會議間，口頭向市長柯文哲請辭，以示負責，且願提出書面請辭，但柯則稱等7日調查報告出來再說。市議員怒指，一周後才提，柯在做棄車保帥的政治遊戲，副市長才該請辭，柯明明說等7日再說，卻又藉副發言人放話給媒體，就是玩兩面手法。吳堅稱「沒委屈，是我自己要辭的。」

議員李建昌質詢，經過一周、到議會專案報告才請辭，依他政治經驗判斷，這是柯周邊的人建議吳請辭，讓柯「棄車保帥」，更是「政治遊戲」，想藉此阻止外界抨擊，吳明明當了5年多局長，還算風平浪靜，但卻遇到這次大火，他建議吳直接提書面請辭，柯才能批示、展現態度。

議員許淑華說，聯合稽查不是只有消防局，為何只有吳俊鴻請辭？且一周後才跳出來請辭，消防弟兄明明認真打火救人，消防員更是最辛苦的職業，這樣請辭只會讓消防弟兄很洩氣，明明聯合稽查1年7、8次，有建管處、商業處、警局，甚至工務局也有責任，32次公安會報都是柯親自督導，那應是府級扛責，3位副市長才該請辭。

「到處找不到人就殺雞儆猴！」許淑華痛批，3位副市長在督導什麼？政治責任不在吳俊鴻身上，要也等檢調報告出來，不應此時棄車保帥。

議員簡舒培質疑，吳一直幫柯擋子彈，且既然吳俊鴻是市政會議後，私下只跟柯口頭請辭，但柯卻玩兩面手法，一面慰留、一面透過副發言人放消息給媒體，要吳承擔所有責任。

吳俊鴻答詢，是他監督不周，原本靜待調查，但經過考量後，還是在5日上午市政會議後，私下跟柯提請辭，當下沒有其他人，他的去留由長官決定，但這也是他應負的責任，他願意提出書面請辭，而柯則說「先把目前改善工作做好」。

(中時 )