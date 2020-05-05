新冠肺炎疫情嚴峻，重創各產業，文化部日前提出「藝文紓困1.0」，接案的自然人能舉證受疫情衝擊，可以申請紓困補助，每人補助上限6萬元；勞動部則針對投保在職業工會的自營作業者投保級距2萬4000元以下、提供3萬元生活補貼、未符合2018年課稅標準等，可以請領3萬元生活補貼，但2者不互斥，意謂符合資格的勞工2邊都可以請領。

據勞保局統計，截至昨天為止，累計申請「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」件數達1031969件、計核付93萬3435件、金額達291億餘元；而藝文紓困1.0「減輕營運衝擊補助」中共7874件申請案，其中超過98％的案件符合申請資格。

勞動部官員表示，因文化部紓困1.0補助的期程與勞動部期程不同，利基的時間點不同，如果性質不同、區間不同，就不互斥；勞保局保費組組長劉金娃表示，據推估符合請領的勞工人數達121萬餘人，交通部、文化部等也會與勞保局勾稽。

至於如交通部「計程車及遊覽車駕駛人每月補貼」、文化部「紓困2.0」、衛福部「急難紓困」、農委會3萬元的「漁民生活補貼」、1萬元的「農漁民生活補貼」等均不能與勞動部的生活補貼重覆請領。

(中時 )