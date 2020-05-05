無保一萬元急難紓困金6日上路，桃園市長鄭文燦表示，桃園首波預算有1億3600萬元，可幫助1萬3600人。他說，這兩天各區公所滿載，有許多人查詢。明天正式上路後，預計會有大量民眾上門，將以「從速從寬從簡」原則辦理。

桃園市政府5日舉辦防疫會議，會中針對急難紓困金6日正式上路，桃園市社會局指出，針對沒有投保公、農、勞保等社會保險，且收入低於最低生活費的2倍者，每戶加發1萬元急難紓困金，以桃園市為例，最低生活費為15281元，收入計算期間則是今年1至4月。

鄭文燦表示，針對沒有投保勞保者，因不少民眾無法證明薪資，可採切結書方式辦理。他說，「為了一萬元寫假資料也不容易，另外事後也可以查證。」他強調，工作證明可以用任何方式，包含照片之類的。

中壢區公所表示，5日有100多人諮詢，申請「急難救助金」者約70人，6日首日預計200人湧入。八德區公所也說，有200多人諮詢，預估首日也會爆滿。另外蘆竹區公所也分享經驗，有八大行業酒店小姐，以手機Line截圖一樣可以當作工作證明。

(中時 )