台灣基進臉書粉絲頁2019年11月25日出現一篇名為「有一種無恥，叫做韓國瑜」的發文，遭韓提告妨害名譽。（取自台灣基進臉書／袁庭堯高雄傳真）

台灣基進臉書小編2019年發文酸高雄市長韓國瑜「無恥」，遭韓提告妨害名譽，5日下午前往高雄地檢署開庭應訊。開庭前基進小編黃柏翔強調「無恥」一詞並沒有說錯，新聞部副主任張博洋則嗆韓「無恥就是所有高雄市民想對你說的話」，隨即遭到一旁民眾反嗆「我就不想！」現場氣氛尷尬火爆。

台灣基進臉書粉絲頁2019年11月25日出現一篇名為「有一種無恥，叫做韓國瑜」的發文，內容抨擊韓在就職週年發文強調「不曾落跑」，並說韓先用「又老又窮」污衊高雄，上任不到一年市政滿意度吊車尾，還透過大陸網軍操作假新聞，一躍成為總統候選人。

文中，還指出高市府社會、觀光局長、市長辦公室主任、機要秘書、觀光局主秘等人均落跑。該文也籲韓自我檢討一年來對高雄的倒行逆施，請辭下台。

據了解，發文者為台灣基進高雄黨部新聞部主任、現年20歲的黃柏翔，他強調自己是土生土長的高雄人，韓背棄市民期待、落跑選總統，和大陸眉來眼去，上述行徑若不能以無恥形容的話，「恥」字便不會存在。

黃柏翔表示，韓不是第一次以「政治告訴」打壓異己，為了避免寒蟬效應，未來沒有人敢再批評韓國瑜，將勇於面對告訴。

律師曾友俞強調，黃柏翔所指的「無恥」目的並非毀損韓的名譽，而是關心高雄市民的公眾事務，對可受公評之事為適當且合理之評論，評論根據的事實基礎也是公眾皆知，並不違法。

陪同出席記者會的台灣基進新聞部副主任張博洋說，韓就職一週年的發文提到「高雄不再是一座活在台北陰影下的沒落港都，而是一場可以和台北分庭抗禮的南方崛起」明顯公然說謊，張博洋還帶來去年選舉期間、送到國民黨高雄黨部卻無人願意收件的「無恥近乎神勇」匾額，嗆韓趕快來領。

(中時 )